Lirik Lagu Go Brader Go – Ipang Lazuardi

Ayo ke jalanan

Cari pengalaman

Rasakan sendiri

Jangan katanya

Jangan katanya

Di aspal yang sama

Ceritanya beda

Yang harus kau tahu

Jangan katanya

Jangan katanya

Go brader go

Go brader go

Go brader go

Go go brader go

Go brader go

Go brader go

Go brader go

Go go brader go

Aturlah sendiri

Peganglah kendali

Roda yang berputar

Jangan katanya

Jangan katanya