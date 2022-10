Lirik Lagu Dumhdurum – Apink dan Fakta di Baliknya

Dumhdurum - Apink

Hey neukkimi neomu isanghan geol jom

Nareul wihae bonaejundaneun mari

Jikgameun duryeowo neomu cham jal majaseo

Haruharu mireonaetdeon neukkim geudaero

Hwaryeohae gamchwojin moseup

Da deulkilkka bwa geomna neoneun nae mam molla

Geokjeong ma Baby I'm so fine

Anya amureochi ana gwaenchana

Nae mameun deomdeoreo reomdeoreoreom

Nuguboda chagapdeon nega tteonan geoya jal doen geoya jeom jeom jeom

Bye bye baby deomdeoreo reomdeoreoreom

Byeollo seulpeuji ana nunmul heulliji ana

Beolsseo da kkeunnabeorin nae mameun deomdeoreom deomdeom

Bwabwabwabwa yeah

Nae mameun deomdeoreom deomdeom

Geojinmal gatdago malhaji ma

Nae mameun deomdeoreom deomdeom

Yeah nananana it's like nananana

Eodil gado seulpeun noraedeulppun

You know this feeling

Nananana yeah nananana

Sarang mot hal geora saenggakae gakkeum

Hwaryeohae gamchwojin moseup

Deo yeppeojin geo gata sogeuron deo apa

Geokjeong ma Baby I'm so fine

Anya amureochi ana gwaenchana

Nae mameun deomdeoreo reomdeoreoreom

Nuguboda chagapdeon nega tteonan geoya jal doen geoya jeom jeom jeom

Bye bye baby deomdeoreo reomdeoreoreom

Byeollo seulpeuji ana nunmul heulliji ana

Beolsseo da kkeunnabeorin nae mameun deomdeoreom deomdeom

Bwabwabwabwa yeah

Nae mameun deomdeoreom deomdeom

Geojinmal gatdago malhaji ma

No no no no