Lirik Lagu Cheer! Tear? Cheer!! – Ayahi Takagaki dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Cheer! Tear? Cheer!! – Ayahi Takagaki

Daijoubu! Atashi ni makasete yo

Dairekuto ni senakao shite ageru

Tayori ni sa re chau hariki chau janai

Happiiendo mo ukeoimashou ka?

Fuan’nara han bun ko

Dokidoki wa fukurama sete…souda yo!

Kitto daijina mono wa hitotsudake

Zettai sukina kimochi datte

Chansuda yo sugu ni tsutaenakyadesho

Cheer My Friend! Saa rettsugou

Don’nani tsuyo gatte itatte

Yappa koishitara on’nanokona nda ne?

Kamisama wa shiranpuri

Jibun de tsukamae ni ikou…soudesho!

Kitto wasurenaidene hitotsudake

“Timing” Sore ga inochina no

Guzuguzu shi techa atashi ga mou

I’ll Go First! Nanchatte

Nee, soko ni iru no ga atashidattara…

Son’na ko to kangaeru no demo

Rashikunai hazu no ano namida wa

Omoide no naka kagayaite…

Kitto daijina mono wa hitotsudake

Zettai sukina kimochi datte

Chansuda yo sugu ni tsutaenakyadesho

Cheer My Friend!

Datte taisetsuna futaridakara

Zuttozutto ouen suru yo

Unmei no itazura norikoe takara

Kitto motto Be My Best Friend