Lirik Lagu Dehidrasi – Petra Sihombing feat Hindia dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Dehidrasi – Petra Sihombing feat Hindia

Lihatlah kebunku

Penuh dengan ratusan pesan WhatsApp menggebu

Selalu pura-pura lupa

Membalas yang meminta

Berkarya cuma-cuma, nihil m-BCA

Memaksa wawancara dengan pertanyaan yang itu-itu saja

Dengan yang dulu yakin bahwa 'ku takkan bisa

Sekarang menyapa seakan sahabat lama

Yang membuat resah, oh air yang keruh

Siram jauh tak usah kau sentuh

Lepaskan dirimu, bersihkan tubuhmu

Dari racun yang mengalir di dalam darahmu

Lepaskan dirimu, bersihkan lingkupmu

Dari racun yang bersuara tentang hidupmu

Hati-hati dalam memilih racunmu

(Oh) Hati-hati dengan hati yang berduri

(Oh) Dehidrasi mata air yang semu

(Oh) Dehidrasi memaksa tanpa mengerti

'Ku diminta bercerita

'Ku meninggi, sekarang berbeda

Katamu yang ramah, katanya

Katamu yang dulu tak pernah ada

Lepaskan dirimu, bersihkan tubuhmu

Dari racun yang mengalir di dalam darahmu

Lepaskan dirimu, bersihkan lingkupmu

Dari racun yang bersuara tentang hidupmu

Hati-hati dalam memilih racunmu

(Oh) Hati-hati dengan hati yang berduri

(Oh) Dehidrasi mata air yang semu

(Oh) Dehidrasi memaksa tanpa mengerti

Lepaskan dirimu, bersihkan tubuhmu

Dari racun yang mengalir di dalam darahmu

Lepaskan dirimu, bersihkan lingkupmu

Dari racun yang bersuara tentang hidupmu

Hati-hati dalam memilih racunmu

(Oh) Hati-hati dengan hati yang berduri

(Oh) Dehidrasi mata air yang semu

(Oh) Dehidrasi memaksa tanpa mengerti