Lirik Lagu Im Gonna Love You - D.O EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Im Gonna Love You - D.O EXO

Saramdeuri da heunhi malhaneun

Yeonaeui ondodo

Sarangiraneun gamjeongui

Choedae yuhyohan gigando

Singyeong sseun jeok eopji geunyang geureoryeoni

Nan geujeo yeojeonhi

Achimimyeon coffee han jan masideusi

Haega tteumyeon seojjogeul hyanghaejideusi

Neomu dangyeonhae neol saranghaneun ge

Yeah I'm gonna, I'm gonna love you

Sumswineun geotcheoreom

I'm gonna love

Neomu dangyeonhae

I'm gonna, I'm gonna love

Yeojeonhi yeojeonhae

Nan neoegeseo step back

Musihaetji mesiji

Ije geuman had enough

Tto gomini dwae maeilmaeil

Igeon machi gaein reseun

Baewogago isseo jeonbu

I've been so foolish

Neoui unneun moseup ttaemune

Choeseoneul dahae for you

Achimimyeon coffee han jan masideusi

Haega tteumyeon seojjogeul hyanghaejideusi

Neomu dangyeonhae neol saranghaneun ge

Yeah I'm gonna, I'm gonna love you

Sumswineun geotcheoreom

I'm gonna love

Neomu dangyeonhae

I'm gonna, I'm gonna love

Yeojeonhi yeojeonhaeNaegeneun cham swiwo aju jayeonseureowo

Amado cheot sunganbuteo aratdeon geot gata

Oraetdongan nan neol saranghal georan geol

Heunhan gyejeorui heureumcheoreom

Bomi jina yeoreumi jaril japdeusi

Hannajui haetsareun kkwaena tteugeopdeusi

Naegen dangyeonhae neol saranghaneun ge

Yeah I'm gonna, I'm gonna love you

Yeah I'm gonna, I'm gonna love you

Yeojeonhi yeojeonhae

Album: Empathy

Artis : D.O.

Rilis: 2021

Featured artist: Wonstein

Fakta di Balik Lagu I’m Gonna Love You

Lagu romantis I’m Gonna Love You, dirilis oleh D.O Exo pad 2021 setelah comeback dari wajib militer.