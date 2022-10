Lirik Lagu My Way - Frank Sinatra dan Fakta di Baliknya

My Way - Frank Sinatra



And now, the end is near

And so I face the final curtain

My friend, I'll say it clear

I'll state my case, of which I'm certain

I've lived a life that's full

I traveled each and every highway

And more, much more than this

I did it my way



Regrets, I've had a few

But then again, too few to mention

I did what I had to do

And saw it through without exemption

I planned each charted course

Each careful step along the byway

And more, much more than this

I did it my way



Yes, there were times, I'm sure you knew

When I bit off more than I could chew

But through it all, when there was doubt

I ate it up and spit it out

I faced it all, and I stood tall

And did it my way



I've loved, I've laughed and cried

I've had my fill, my share of losing

And now, as tears subside

I find it all so amusing

To think I did all that

And may I say, not in a shy way

Oh, no, oh, no, not me

I did it my way



For what is a man, what has he got?

If not himself, then he has naught

To say the things he truly feels

And not the words of one who kneels

The record shows I took the blows

And did it my way



Yes, it was my way



Credit



Produser: Sonny Burke

Penulis: Claude François dan Paul Anka

Album: My Way

Genre: Pop



Fakta di balik lagu



My Way dirilis Frank Sinatra pada 1969 dan merupakan lagu keenam dari albumnya yang bernama My Way.



Lagu ini menjadi salah satu lagu terkenal milik Frank Sinatra dan dianggap sebagai lagu klasik sepanjang masa.



Di Inggris, My Way memegang rekor terlama di tangga lagu urutan ke-40 single teratas dalam kurun waktu 75 minggu.



Selain itu, lagu ini juga terbilang sukses di Amerika Serikat, yakni bertengger pada posisi ke-27 pada 1969. Sementara di Belgia, lagu ini menempati posisi ke-19 di tangga lagu.



Kendati meraih berbagai kesuksesan, menurut putrinya, Tina, Frank Sinatra membenci lagu ini.



Momen emosional sang penulis



My Way ditulis oleh Paul Anka khusus untuk Frank Sinatra, ia menggunakan akor lagu Comme d'habitude yang dibawakan oleh penyanyi Prancis Claude François dan dibeli seharga satu dolar untuk didaur ulang.



Sang penulis menggambarkan momen emosionalnya ketika mendengar rekaman Frank Sinatra saat membawakan lagu ini.



“Saya terbang ke Vegas di mana dia berada, di Caesars. Saya memainkannya (lirik Comme d'habitude yang telah didaur ulang) padanya. Saya tahu bahwa dari reaksi yang ia tunjukan, ia akan tertarik,” ujar Paul Anka.



“Dua bulan kemudian, saya berada di New York. Pak Sinatra menelepon. Dia berkata, 'Nak! Dengarkan ini.' Ia mengambil telepon dan meletakkannya ke pengeras suara (speaker). Saya mendengar My Way untuk pertama kalinya dan saya mulai menangis,” tuturnya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***