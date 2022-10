Lirik Lagu Self Control - Frank Ocean dan Fakta di Baliknya

Self Control - Frank Ocean



Poolside convo about your summer last night, ooh yeah

About your summer last night

Ain't give you no play, mmm

Could I make you shive last night?

Could I make you shy on the last night, last night?

Could we make it in? Do we have time?



I'll be the boyfriend in your wet dreams tonight

Noses on a rail, little virgin wears the white

You cut your hair, but you used to live a blonded life

Wish I was there, wish we'd grown up on the same advice

And our time was right



Keep a place for me, for me

I'll sleep between y'all, it's nothing

It's nothing, it's nothing

Keep a place for me, for me



Now and then, you miss it, sounds make you cry

Some nights, you dance with tears in your eyes

I came to visit, 'cause you see me like a UFO

That's like never, 'cause I made you use your self-control

And you made me lose my self-control, my self-control



Keep a place for me, for me

I'll sleep between y'all, it's nothing

Keep a place for me

It's nothing, it's nothing

It's nothing, it's nothing



Sometimes you'll miss it

And the sound will make you cry

And some nights, you're dancing

With tears in your eyes



I, I, I know you gotta leave, leave, leave

Take down some summertime

Give up, just tonight, 'night, 'night

I, I, I know you got someone comin'

You're spittin' game, know you got it

I, I, I know you gotta leave, leave, leave

Take down some summertime

Give up, just tonight, 'night, 'night

I, I, I know you got someone comin'

You're spittin' game, know you got it (Yeah)

I, I, I know you gotta leave, leave, leave

Take down some summertime

Give up, just tonight, 'night, 'night

I, I, I know you got someone comin'

You're spittin' game, know you got it



Credit



Produser: Malay, Jon Brion, dan Frank Ocean

Penulis: The Influence, Yung Lean, Austin Anderson, dan Frank Ocean

Aransemen: Jon Brion, Austin Anderson, dan Alex G

Album: Blonde

Genre: R&B/Soul



Fakta di balik lagu



Self Control dirilis Frank Ocean pada 20 Agustus 2016 dan merupakan lagu dengan gaya balada (narasi) lambat.



Dalam lagu ini, Frank menggambarkan hubungannya dengan seseorang yang perlahan-lahan berantakan.



“Lagu itu ditulis tentang seseorang yang sebenarnya menjalin hubungan dengan saya, tetapi bukan cinta yang tak berbalas,” tutur Frank.



“Hubungan itu saling menguntungkan, hanya saja kami tidak bisa benar-benar berhubungan. Kami tidak benar-benar berada pada frekuensi yang sama,” ujarnya.



Dalam intro, Frank menampilkan efek vokal nada tinggi yang digunakannya di seluruh album. Suara melengking itu menunjukkan bahwa Frank sedang mengenang peristiwa yang terjadi di masa mudanya.



Pada lagu ini, Austin Feinstein dari band indie Slow Hollows dan Yung Lean menyanyikan bagian inti (chorus). Austin menyanyikan chorus pertama seorang diri, kemudian Yung Lean bergabung dengannya pada chorus yang kedua.



Austin Feinstein adalah vokalis band indie Slow Hollows. Sebelumnya, ia pernah berkolaborasi dengan Tyler, The Creator dalam video untuk lagu “FUCKING PERFECT.”



Sementara Yung Lean adalah seorang rapper Swedia. Ia menjadi terkenal melalui video viral "GINSENG STRIP 2002." (Khadijah Ardallyana Qirba)***