Lirik Lagu Thinkin Bout You - Frank Ocean dan Fakta di Baliknya

Thinkin Bout You - Frank Ocean



A tornado flew around my room before you came

Excuse the mess it made, it usually doesn't rain in

Southern California, much like Arizona

My eyes don't shed tears, but boy, they pour when



I'm thinkin' 'bout you, ooh no, no, no

I've been thinkin' bout you, you know, know, know

I've been thinkin' bout you, do you think about me still?

Do ya, do ya?

[Chorus]

Or do you not think so far ahead?

'Cause I been thinkin' bout forever, ooh

Or do you not think so far ahead?

'Cause I been thinkin' bout forever, ooh



No, I don't like you, I just thought you were cool enough to kick it

Got a beach house I could sell you in Idaho

Since you think I don't love you, I just thought you were cute

That's why I kissed you

Got a fighter jet, I don't get to fly it though, I'm lying down



Thinkin' 'bout you, ooh no, no, no

I've been thinkin' bout you, you know, know, know

I've been thinkin' bout you, do you think about me still?

Do ya, do ya?



Or do you not think so far ahead?

'Cause I been thinkin' bout forever, ooh

Or do you not think so far ahead?

'Cause I been thinkin' bout forever, ooh



Yes, of course, I remember, how could I forget (How could I forget?) how you feel? (How you feel)

You know you were my first time, a new feel

It won't ever get old, not in my soul, not in my spirit, keep it alive

We'll go down this road 'til it turns from color to black and white



Or do you not think so far ahead?

'Cause I been thinkin' bout forever, ooh

Or do you not think so far ahead?

'Cause I been thinkin' bout forever, ooh



Credit



Produser dan penulis: Frank Ocean & Shea Taylor

Album: channel ORANGE

Genre: Contemporary R&B



Fakta di balik lagu



Lagu yang terinspirasi dari lagu Pillow Talk yang dibawakan oleh rapper legendaris, Kid Cudi, resmi dirilis oleh Frank Ocean pada 17 April 2012.



Thinkin Bout You adalah single pertama di album channel ORANGE. Awalnya, Frank menulis lagu ini untuk Bridget Kelly, tetapi setelah trek referensinya bocor, dia merekam versi berkualitas lebih tinggi dan mengeluarkannya.



Dalam lagu ini, Frank mencoba bersikap tegar ketika merenungkan kembali hubungannya dengan seseorang pada masa lalu.



Namun, akhirnya tetap mengungkapkan bahwa ia masih memiliki perasaan yang kuat untuk mantan kekasihnya dan bertanya-tanya apakah mereka dapat melanjutkan hubungannya atau apakah sang mantan masih merasakan hal yang sama sepertinya.



Pada bait ketiga, Frank berbicara bahwa orang yang dirujuk pada lagu ini merupakan cinta pertamanya.



Meskipun tidak secara gamblang dinyatakan bahwa orang itu adalah laki-laki, dalam surat terbukanya, Frank mengatakan bahwa cinta pertamanya adalah laki-laki.



Jadi, bisa dikatakan, lagu tersebut sebenarnya bercerita tentang Frank dengan kekasih laki-lakinya.



Thinkin Bout You memulai debutnya pada posisi ke-85 di Billboard Hot 100 untuk chart 28 Juli 2012 dan melonjak pada posisi ke-32 selama chart 22 Desember 2012.



Thinkin Bout You juga merupakan single dengan performa terbaik yang dirilis oleh Frank sampai saat ini.



Lagu ini telah dianugerahi dengan sertifikasi platinum oleh Recording Industry Association of America (RIAA) pada 9 Mei 2013. (Khadijah Ardallyana Qirba)***