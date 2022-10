Lirik Lagu Si Fueras Mia - D.O Exo dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Si Fueras Mia - D.O Exo

Cada día amaneces en mis brazos

Te despierto con besitos de amor

Qué bueno lo tenemos tú y yo

Y te canto las canciones que te gustan

Cada letra que yo escribo es para ti

Pero yo solo te conozco en mis sueños, mi amor (uh-uh)

Si solamente fueras mía

Los lugares que te llevaría

Para verte feliz y verte sonreír

No hay nada que no haría

Te daría todo el mundo en un segundo

Si solo fueras mía

No quiero despertarme de este sueño

Eres tú la razón de mi existir

En tus ojos me ahogo y no hay salvación

Si solamente fueras mía

Los lugares que te llevaría

Para verte feliz y verte sonreír

No hay nada que no haría

Te daría todo el mundo en un segundo

Si solo fueras mía

Uh-uh-uh-uh, uh-uh, yeah, yeah-yeah, uh

Uh-uh, uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh-uh

Si solo fueras mía

Uh-uh, uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh-uh

Mía

Si solamente fueras mía, oh

Los lugares que te llevaría

Para verte feliz y verte sonreír

No hay nada que no haría

Te daría todo el mundo en un segundo

Si solo fueras mía

Los lugares que te llevaría

Para verte feliz y verte sonreír

No hay nada que no haría

Te daría todo el mundo en un segundo, oh, oh

Si solo fueras mía

Oh, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah

Uh, oh, oh, ey

Credit