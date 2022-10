Lirik Lagu Mr. Chu – Apink dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mr. Chu – Apink

Hanbeon bomyeon du beon deo bogo sipeo

Dubeon sebeon bomyeon neoreul deo ango sipeo

Neowa keopeulling keopeulling sone kkigoseo

Hamkke i gireul geotgo sipeo nan

Maeil maeil bwado nan deo johajyeo

Dubeon sebeon naui boreul kkojibeo bwado

Machi Dreaming dreaming kkumeul kkuneun deut

Saenggangman haedo nan misoga

Mr. Chu.. ipsul wie Chu.. dalkomhage Chu..

Onmome nan himi pullyeo

Nae mam heundeul heundeureo nal heundeureonwayo

I'm falling falling for your love

Hey you.. ipsul wie Chu.. Everyday with you..

Neol bomyeon nae nuni gamgyeo

Mollae saljjak dagawa tto kiseuhaejullae

Nae kkumgyeol gateun neon namanui Mr. Chu..

Budeureoun gamchok ijeul su eobseo

Hwakkeungeorineun nae eolgul ppalgaejineun geol

It's so lovely lovely sarangseureowo

Nan nega jakkuman johajyeo

Mr. Chu.. ipsul wie Chu.. dalkomhage Chu..

Onmome nan himi pullyeo

Nae mam heundeul heundeureo nal heundeureonwayo

I'm falling falling for your love

Hey you.. ipsul wie Chu.. Everyday with you..

Neol bomyeon nae nuni gamgyeo

Mollae saljjak dagawa tto kiseuhaejullae

Nae kkumgyeol gateun neon namanui

Nae sowoneul deureojwoyo

Yeongwonhan sarang irwojugil

Jjaritjjaritan neukkim

Jeoldae mam byeonhaji anki

Pyeongsaeng naman barabwajwo baby

Mr. Chu.. ipsul wie Chu.. dalkomhage Chu..

Onmome nan himi pullyeo

Nae mam heundeul heundeureo nal heundeureonwayo

I'm falling falling for your love

Hey you.. ipsul wie Chu.. Everyday with you..

Neol bomyeon nae nuni gamgyeo

Mollae saljjak dagawa tto kiseuhaejullae

Nae kkumgyeol gateun neon namanui Mr. Chu..

Credit

Artis: Apink

Album: Pink Blossom

Rilis: 2014

Genre: K-Pop, Korea Ballads

Penulis lagu: Duble Sidekick, SEION, David Kim