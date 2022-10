Lirik Lagu Special - Lee Hi feat. Jennie dan Fakta di Baliknya

Special – Lee Hi feat. Jennie

Heartbeat beat beat...

Saranghan geon matneunji.

Geujeo gin jeonjaengeul han geon aninji.

Eongkin gieoge utdaga… unda.

Geu nuguwaui johatdeon gieokboda

Neowa hamkke himdeureotdeon sigani deo geuriwo.

Wonhaeseo arko isseo.

Sarangeun apahaetdeon

Mankeum sarangin geosiramyeon

Neon naege dasin eobseul sarang.

Ireoke haeseorado, sangcheoga doeeoseorado

Nae ane jari jabajwoseo gomawo.

You are, you are, you a-are

You are, you are, you a-are

So special to me.

You are, you are, you a-are

You are, you are, you a-are

So special to me.

Ige ibyeoringabwa (We died).

Ige miryeoningabwa.

Saranggwa jipchakboda dokhan byeongingabwa.

Meongcheoreom beonjidaga kkaekkeusi

Sarajil geotman gatdeon neon

Yeongwonhi nawa

Hamkke jaragal gipeun hyungteoingabwa.

Nae nunmul soge nega

Sumeul swindamyeon mareuji anke,

Ajikdo nae sangcheo soge nega

Kkumteulgeorindamyeon amulji anke

Halkke. apado neomyeon dwae.

Seulpeun gieogirado naekkeomyeon dwae.

Haengbogi anideorado, bulhaengideorado

Nega naege jun georamyeon seonmuriltenikka, gomawo.

Jukdorok miwodo gomawo.

Tto saranghago sangcheo badado duryeopjianha.

Neomankeum nal apeuge hal sun eobseunikka.

No, no, no. sojunghan neo, neo, neo.

Sarangeun himdeureotdeon

Mankeum sarangin geosiramyeon

Neon naege dasin eobseul sarang.

Ireoke haeseorado, huhoega doeeoseorado

Nae ane nama isseojwoseo gomawo.

You are, you are, you a-are

You are, you are, you a-are

So special to me.

(First you made my heart beat.

Then you beat my heart.)

You are, you are, you a-are

You are, you are, you a-are

So special to me.

(First you made my heart beat)

Heartbeat beat beat...