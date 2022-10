Lirik Lagu Turn It Up - Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Turn It Up – Lee Hi

Neomeojil ttaemada deo keuge useumyeo ireona.

Neomeojideon geuttaeboda nopi cuz my name is “HI”!

Eumagi inneun gose naega isseo. Music is my life.

Nan gipeun eodum sogedo barkge bitna I’m a STAR!

Keulleobeseo, georieseo, hedeupon sogeseo

Nae moksoriga deullineun i sungankkaji

Eolmana manheun nunmulgwa ttam heullyeonneunji

Gieokhae. itji motae.

And now it’s time to shine!

Turn it up!

Soneul wiro, raise em HI!

Du nuneul gamgo

Eumakgwa hanaga doen

Ja, i sungane say my name.

Turn it up!

Bollyumeul wiro, raise it HI!

Naega neukkyeojimyeon say my name.

Hi.

Credit

Artis : Lee Hi

Tahun Rilis : 2013

Album : First Love

Fakta di Baliknya

Lee Hi, penyanyi asal Korea Selatan yang bernaung di agensi AOMG, sebelum pernah tergabung dalam agensi YG Entertainment.