Lirik Lagu Inception - ATEEZ dan Fakta di Baliknya

Inception - ATEEZ

I'm in love

I'm in love

Challaui sungan geu nunmatchum

Modeun gamgagi meomchun sungan

Nae ane peojin jageun tteollim

Cheoeum neukkyeoboneun naega doendeuthan

Gibuni nal samkyeowa

Kkumeseodo bon jeok eomneun

Kkumeul kkuneun gibuniya

Kkumirago danjeong jitgien

Kkwae hwaksilhan neukkimira

Geuryeonaego geuryeonae

Geurimja seon kkeutkkaji seonmyeonghande

Neol dasi majuhal nalman barabolge

Jeoneuro doragal sun eopseul geot gata

Neol moreudeon na neol majuchin hue nan

Geotjabeul su eopsi deo galmanghage doeneungeol

Nan machi kkumeseo kkumeul kkun deusi

Neol chajaseo hemaeda gireul ileoga

Dasin kkaeji mothal neoran kkume sara

Every day & night, I'm gon' chase you

I'm in love

(I'm dream in a dream, every night)

I'm in love

(I'm dream in a dream, every night)

Nega namgin heunjeogeul chaja

Neoran kkumeul banghwanghaneun na

Nobody say oh

Geu eotteon geotdo neoro chaeul su eopseo

Maeil kkumkkuneun bamdo jeonbu sarajyeoga

Baein hyanggiga tteonajil ana

Neol chaja hemaeneun nal

Guhaejwo say oh

Nobody say oh