Lirik Lagu Langkah Seiringan - Exists dan Fakta di Baliknya

Langkah Seiringan - Exist

Di kala ku keseorangan

Kenangan pun datang menjelma lagi

Terbayang saat-saat nan manis

Ketika bersama dahulu

Tak tertahan menanggung rindu

Disaat kau berjauhan dari ku

Wajahmu selalu datang menjelma

Membuat teguhnya cintaku

Oh sayangku hulurkan tanganmu

Bersama kita bergandengan

Berdua menuju arah bahagia

Melalui liku-liku kehidupan

Pahit manis kita hadapi bersama

Semoga kita berdua berbahagia

Di kala ku keseorangan

Kenangan pun datang menjelma lagi

Terbayang saat saat yang manis

Ketika bersama dahulu

Oh sayangku hulurkan tanganmu

Bersama kita bergandengan

Berdua menuju arah bahagia

Melalui liku-liku kehidupan

Pahit manis kita hadapi bersama

Semoga kita berdua berbahagia

Oh sayangku hulurkan tanganmu

Bersama kita bergandengan

Berdua menuju arah bahagia

Melalui liku-liku kehidupan

Pahit manis kita hadapi bersama

Semoga kita berdua berbahagia

Credit

Artis: Exists

Album: Exist

Dirilis: 1991

Fakta di Balik Langkah Seiringan - Exists

Lagu Langkah Seiringan dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Exists yang merupakan grup musik asal Malaysia.

Grup musik ini dibentuk pada 1991 berisikan enam orang remaja usia sekitar 13-19 tahun. Pada saat pertama kali dibentuk, grup musik ini bernama Exist. Kemudian, berubah menjadi Exists setelah album Jangan Gentar dirilis.

Enam personel didalamnya yaitu Mamat sebagai vokalis, Musa sebagai basis, Along sebagai gitaris, Ujang sebagai drummer, Shah sebagai gitaris, dan Ajai sebagai keyboardist.

Namun, Ajai memutuskan hengkang dari Exists setelah album Jangan Gentar rilis dan Shah memutuskan keluar setelah album kedua mereka rilis, tepatnya pada tahun 1993.

Lagu Langkah Seiringan dirilis pada 1991 dan menjadi salah satu single di album Exist milik Exists. (Paradilla Karisma Putri)*** **