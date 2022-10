Lirik Lagu Cerita Untuk Dunia - Element dan Fakta di Baliknya

Cerita Untuk Dunia - Element

Uh, yeah

Yakin aku beritahu pada dunia

Apa yang kini kurasakan

Setelah engkau ada

Kau mengisi hidupku

Aku s'lalu kau buat terus merasakan

Rindu, rindu, rindu dan rindu

Semuanya tentangmu

S'lalu semua tentangmu

Kau telah membuat aku

Jangan pernah kau mengakhirinya

Kar'na kau hanya membuang waktu

Kau 'kan tetap milikku

Ini salahmu

Buat aku cinta

Tiada yang bisa

Membuatku berhenti

Mencintaimu

Dan hanya diriku

Aku tak bisa

Menghilangkan rasaku

Mencintaimu

One, two, three

Alright, wuh!

Go, shit, go!

Oh, kau telah membuat aku

Jangan pernah kau mengakhirinya

Kar'na kau hanya membuang waktu

Kau 'kan tetap milikku

Ini salahmu

Buat aku cinta

Tiada yang bisa

Membuatku berhenti