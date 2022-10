Lirik Lagu Lalalilala – APRIL dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Lalalilala – APRIL

Nuneul gamkko ni eolgureul tteoollimyeon

Byeoldeuri banjjagyeo nan geu saireul ieo

Nunbusheo gogael tteoreotteurimyeon

Kkaman bameul geonneo neoegero naraga

Ojik neoman bol su itge

Geu yeolswereul neoyegeman julkke

Jogeumman deo gakkai naega daeul su itge

Ni mameul yeoreo jweo

Byeoldeure sutjamankeumman nareul tteoollyeo jullae

Deo mani saranghae julkke

Kamkamhan bameul da chaeul mankeum

Neoye bichi dweeo julkke

Oneulbuteo neon nae kkumman kkweo

LALALALILALA

LALALALILALA

Jumuneul weul teni

Oh neon nae kkumman kkweo

LALALALILALA

LALALALILALA

Heeonal su eopseul kkeol

Oh neon nae kkumman kkweo

LALALALILALA

Nuneul gamkko nae eolgureul tteoollyeo bwa

Adeukan kkumsogeul naega bichweo jul kkeoya

Sashil neodo moreuge oraettongan

You're my star and my dream

Sum gappajige hajana

Nae bangyeonge niga deureool ttae

Darana beoril tteutan hoheubeul gadadeumkko

Neoyege gago isseo

Byeoldeure sutjamankeumman nareul tteoollyeo jullae

Deo mani saranghae julkke

Kamkamhan bameul da chaeul mankeum

Neoye bichi dweeo julkke

Oneulbuteo neon nae kkumman kkweo

LALALALILALA

LALALALILALA

Jumuneul weul teni

Oh neon nae kkumman kkweo

LALALALILALA

LALALALILALA

Heeonal su eopseul kkeol

Oh neon nae kkumman kkweo

LALALALILALA

Imi nunchichaen geotcheoreom

Neoye pumeul donggyeonghae nan

Geurae neoye kkumi dweneun beop

Guji malhamyeon pulgi eoryeoun munje