Lirik Lagu Bad – Tablo Feat Jinsil dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bad – Tablo Feat Jinsil

mwonga dalla jyeotdae

modu naega byeon haetdae

cham jeongi manhat deon aega

eonjenga jom chaga wo jyeotdae

mwonga dalla jyeotdae

modu naega byeon haetdae

cham jeongi manhat deon aega

eonjenga jom chaga wo jyeotdae

ijen alsu ga eobt getdae

hangsang useot deon neondae

nunbit pyojeong maltu ga

eodu wo jyeotgo museo wo jyeotdae

jugi gopeun

gieok ttaemun inji nae maeumeseo nal jiwo gamyeonseo

bujil eobtneun

chakhan maeumeuni sesange seon gyeol hami nikka eoseo

jeomjeom nappa, jigo shipna bwa

sarang hamyeon dalma ganda neun mal

cheoreom ireohke haeseo rado

neowa jogeum man dalma jigo shipna bwa

nappeuda, sarangeun cham nappeuda

sumshwi neun, iyu ga

dweo beorin niga

nae sumeul mak neun da

love is so bad (bad) bad (bad) bad (bad) bad (bad) bad (bad)

sarangeun alsurok nappa (wae) jil (wae) su (wae) ba (wae) kke (wae), eobtna bwa

love is so bad (bad) bad (bad) bad (bad) bad (bad) bad (bad)

sarangeul alge dwemyeon gaseumi appeuge dwae, aneun mankeum nappeuge dwae

annae deon hwaga naneun mal

na dabji ga eobtda neun mal

nada unge mwonde?

rago mal hamyeonseo jeolman aneun mal

naega nareul mot bwa, eodum soge angyeo bwado

nun gama bwado maeum pyeonhi mot ja

bamsae dorok haemae han mogeum jocha

jogeum do mot mashideon suri gopa