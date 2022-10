Lirik Lagu Stay With Me - Chanyeol EXO feat Punch dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Stay With Me

Naui du nuneul gameumyeon

Tteooreuneun geu nundongja

Jakku gaseumi siryeoseo

Ichyeojigil baraesseo

Kkumiramyeon ije kkaeeonasseumyeon jebal

Jeongmal nega naui unmyeongin geolkka

Neon falling you

Unmyeongcheoreom neoreul falling

Tto nareul bureune calling

Heeo naol su eopseo

Jebal hold me

Nae inyeone kkeuni neonji

Gidarin nega matneunji

Gaseumi meonjeo wae naeryeoanneunji

(Stay with me)

Nae maeumsok gipeun gose

Nega saneunji

(Stay with me)

Nae ane sumgyeowatdeon jinsil

