Lirik Lagu Weekend - Taeyeon dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Weekend - Taeyeon

Gajang gakkaun bada

Honjamanui yeonghwagwan

Geunyang ikkeullineun daero haedo gwaenchaneunikka

Every morning ullin

Beep beep beep beep sori

Gwie wingwingwing maemdoneun

Nareul jaechokadeon moningkol eopsi ireona

Cheese cake han ip

Yurikeop hangadeuk

Naerin keopi han jan

Aiseuro hallae aju yeoyuropge

Mundeuk sigyel boni

Beolsseo siganeun yeoldusi

Geuraedo aju neugeuthae

Geurigon hapum han beon

Hankkeot gijigaedo kyeogo

Saenggakae oneul mwo halkka

Changmun neomeo gyejeore siseoni daeun geu sungan

Ssodajineun haetsal nae mameul dudeuryeo

Naege sonjithaneun singgeureoun baram tagoseo

Tteonabollae when the weekend comes

I can do whatever i want

Baram ttara heuteojin cloud

Deo jayuropge we can go

Gajang gakkaun bada

Honjamanui yeonghwagwan

Geunyang ikkeullineun daero haedo gwaenchaneunikka

Huljjeok tteonaboneun drive

Ttubeok georeodo joa

Mwodeun balgil danneun daero jigeum tteonaboryeo hae oh