Kronologi Arawinda Kirana Dituding Pelakor Suami Amanda Zahra hingga Akhirnya Beri Klarifikasi

PIKIRAN RAKYAT – Aktris pendatang baru peraih penghargaan Piala Citra 2019, Arawinda Kirana belum lama ini dituding selingkuh dengan suami Amanda Zahra.

Tudingan tersebut bermula dari sebuah unggahan akun Instagram, @wanita.cl pada 25 Juni 2022.

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa suami dari saudara si pengunggah cerita berselingkuh dengan artis pendatang baru.

Kendati tak disebutkan nama sosok aktris pendatang baru yang diduga pelakor tersebut, akan tetapi netizen mencocokannya dengan jejak digital Arawinda Kirana.

Bukan tanpa sebab, Amanda Zahra pernah meretweet cuitan Arawinda Kirana pada 6 Februari 2022.

“Give love to the people who cause you pain. Love them into the right direction (Berikan Cinta pada orang yang menyebabkan mu luka. Cintai mereka ke arah yang benar),” kata Arawinda Kirana yang di-retweet Amanda Zahra.

Tak hanya sampai di situ, Amanda Zahra pun mengunggah story cuplikan film Yuni melalui akun Instagram, @aamandazahra.

Dalam cuplikan itu terdapat kalimat, “Lagian siapa sih yang mau dimadu.”