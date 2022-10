Lirik Lagu I’m So Sick – Apink dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu I’m So Sick – Apink

I'm so sick of lying

You gotta know that

Jal jinae jal jinae jal jinae

Day day

Now I'm feeling

Ilbureo ilbureo ilbureo baby

I'm a liar

Sasil bogo sipdan mare jogeum heundeullyeo

Yejeoncheoreom nege angyeoseo

Kkok gathigo sipeo

Anin cheogeul hae

Moksoriga tteollyeodo woo

1do eopseo yejeonui neukkim

Geuttaeui gamjeongi dan 1do eopseo

Maeil bam jeonhwahae maen jeongsindo aninde

1do eopsneun jinsim

So baby bye bye bye

Bye bye bye

1do eopsneun jinsim

So baby bye bye bye

Dalkomhae dalkomhae dalkomhae

Day day

Now I'm feeling

Himdeureo himdeureo himdeureo baby

I'm a liar

Do you love me

Sasil saranghandan mari jogeum hesgallyeo

Jakku heundeullineun

Nae moseubi neomu miwojyeo

Deulkiji anhge

Ppeonhan geojismareul hae woo

1do eopseo yejeonui neukkim

Geuttaeui gamjeongi dan 1do eopseo

Maeil bam jeonhwahae maen jeongsindo aninde

1do eopsneun jinsim

So baby bye bye bye

Bye bye bye

1do eopsneun jinsim

So baby bye bye bye