Sinopsis Film I Still See You: Kala Bella Thorne Diteror Arwah Gentayangan

PIKIRAN RAKYAT - Film I Still See You bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Kamis, 27 Oktober 2022.

I Still See You merupakan film bergenre horor fantasi fiksi-sains ini dirilis pada 12 Oktober 2018 di Amerika Serikat.

Film I Still See You juga merupakan film yang diangkat dari novel berjudul Break My Heart 1000 Times karya Daniel Waters.

I Still See You digarap oleh sutradara Scott Speer dan dibintangi oleh Bella Thorne, Richard Harmon, serta Dermot Mulroney.

Sinopsis Film I Still Love You

Sebuah ledakan yang berasal dari Laboratorium Ashburn Dr. Martin Steiner di Chicago mengakibatkan peristiwa mengerikan yang membunuh banyak orang.

Hantu-hantu dari korban peristiwa tersebut pun mulai menghantui dunia dengan teror mengerikan setiap harinya.

Sepuluh tahun kemudian, siswa sekolah menengah atas, Veronica 'Ronnie' Calder (Bella Thorne) berbicara pada ibunya.