Lirik Lagu ‎pushin P - Gunna ft. Future dan Young Thug dan Fakta di Baliknya

Pushin P - Gunna ft. Future dan Young Thug



(Wheezy outta here)

Pushin' P

Yeah, pushin' P, turn me up

Turn me up, P, uh-ah



Pointers in the Patek and my piece, I'm pushin' P

Copped new hammers for my P, we don't want no peace

Got a spot across the spot, just for P's

Dropped the dot and then we plot, exotic P's

She not a lesbian, for P, she turn Pesbian (Pushin' P, I'm pushin' P)

Off capital P, I rock these presidents, count presidents (Pushin' P)

Portuguese on her knees, moppin' down the P

She let me squeeze, then she lеave 'cause she keep it P

Privatе suite, private seat, bitch, I'm pushin' P

Purple pint, pussy pink, bitch, I'm pushin' P

[Chorus: Gunna & Future]

Pushin' P, I'm pushin' P, pushin' P, I'm pushin' P, yeah (Know what I'm sayin')

Pushin' P, I'm pushin' P, pushin' P, I'm pushin' P, yeah

Pop a P, I'm paranoid, I can't just sleep

My pockets deep, got racks on me

Why they watchin' me?

I'm pushin' P, I'm pushin' P, pushin' P, I'm pushin' P, yeah



Look, I just, uh, uh, bought the 'Ghini

The opps outside, uh, ah, uh

Okay, bought her a P, not a pill, a Porsche (Pushin' P)

Three P's, pop, pourin', Porsches (Skrrt, pushin' P)

I just fucked a cup of water (I did)

Pushin' P, red bandana, Cardinals (Ayy, pushin' P)

I'ma peel you out yo' whole endorsement (Yeah, pushin' P)

She ain't veneer for me, she simply porcelains (I never)

I never saw opps, now we finally tusslin' (I never)

She ready to get in the streets for me, no question (Of course, skrrt)

Too rich to text, I let my shawty forward it (Yeah)

Take the P out the alphabets, nigga, try to sort it (Ayy)



I'm pushin' P, I'm pushin' P, I'm pushin' P

Pushin' P, I'm pushin' P, P, ah-ah

Pushin' P, I'm pushin' P, pushin' P

I'm pushin' P, yeah, ah-ah



Credit



Produser: Juke Wong & Wheezy

Penulis: Juke Wong, Wheezy, Young Thug, Future & Gunna

Album: DS4EVER

Genre: Hip-Hop/Rap

Fakta di balik lagu



Pushin P merupakan lagu yang dibawakan oleh Gunna dan Future yang menggandeng Young Thug sebagai rekan duetnya. Lagu ini resmi dirilis pada 7 Januari 2022 untuk album DS4EVER.



Dalam pushin P, ketiganya berkumpul untuk melakukan rap tentang berbagai hal dalam dunia rap, di antaranya adalah obat-obatan, wanita, uang, dan perhiasan.



Gunna pertama kali mengunggah pratinjau video musik lagu tersebut di Instagram-nya, pada 29 Desember 2021.



Hanya lima hari sebelum lagunya dirilis, tepatnya pada 12 Januari 2022, Gunna merilis video musik resmi yang disutradarai oleh Caleb Jermale.



Tidak ada definisi yang pasti untuk frasa “P” dalam judul dan lirik yang ada pada lagu ini. Meski begitu, Gunna mengunggah beberapa cuitan yang mengacu pada definisi “P.”



“Mempertaruhkan hidup Anda untuk memberi makan keluarga Anda adalah ️’P’” ujar Gunna.



“Setia itu adalah ‘P’” tuturnya,



Pada hari rilisnya album DS4EVER, Gunna mengunggah video TikTok yang memberikan lebih banyak makna pada frasa tersebut.



Selama pekan yang berakhir 22 Januari 2022, pushin P debut pada posisi ke-7 di Billboard Hot 100. Lagu ini pun disertifikasi emas oleh Recording Industry Association of America (RIAA) pada 15 Maret 2022. (Khadijah Ardallyana Qirba)***