Paradise – EXO

Hal suman itdamyeon i gamjeongeun sumgigo sipeo

Neoeui unneun moseubi neomu yeppeo my, oh my

Oh neoreul baraboneun naege wanbyeogiran

Museun mari piryohae

You’re the bluest paradise, oh

Ige saranginji nan mollado

Meorineun ontong neoro (Oh yeah) gadeukhae