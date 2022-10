Lirik Lagu Bye - Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Bye – Lee Hi

Ok bye

I malbuteo hago sijakalge

Neoe daehan geot iman son noeullae

Ttaradanineun geu yeojaaedeul jungeneun

Neol kkok daleun aero mannagil bilge

Ok bye

Miryeon, imi sarajin ji orae

Guchahage butjamneun geo geumanhallae?

B-bye I'm fine

Nae geokjeong malgo geunyang neona jalhae

Nwa geunyang nal

Neon maeil bammada

Gimme love gimme love igijeogin neo

Gimme love gimme love imi jeogin neo

Nwa geunyang nal

Maebeon banbokae

Gimme love gimme love igijeogin neo

Imi neon naege sarajin ji orae

Bye bye bye my love

Ije geumanhaedo dwae

Sarangi noryeogeuro dwae?

Bye bye bye my love

Ne gyeoteman itgie

Naega akkaun geot gata

So babe bye bye

Sutjaro sejamyeon like 3beon jung 3beon

Maeilgachi banbokdoeneun lie 4beon jung 4beon

Repeotori jom bakkwo maebeon gatji maebeon

Jigyeowo yeah I'm done

Bigyohaneun geon aninde

Geudaji byeol bol il eomne

Ije wa kkeunnaebeorin ge

Naege haengun gata

Nwa geunyang nal

Aswiul ttaeman

Gimme love gimme love igijeogin neo

Gimme love gimme love imi jeogin neo

Nwa geunyang nal

Dasi banbokdwae

Gimme love gimme love igijeogin neo

Imi neon naege sarajinji orae

Bye bye bye my love

Ije geumanhaedo dwae

Sarangi noryeogeuro dwae?

Bye bye bye my love

Ne gyeoteman itgie

Naega akkaun geot gata

So babe bye bye