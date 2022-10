Lirik Lagu D (Half Moon) - DEAN dan Fakta di Baliknya

D (Half Moon) - DEAN

Love-love the stars

Love-love the moon

Byeol dareul geot eopsi

Ttokgateun gonggi

Ttokgateun chimdaeeseo

Boineun cheonjangkkaji

Wae byeol iyu eopsi

Gongheohan geonji

Geujeo myeot sigan jjae

Meongman ttaerineun ge

Cheoeumeneun

Baega gopeunga haesseossneunde

No way no way no way

Yosaeneun

Kanye sae aelbeomeul deureodo

Ppeonhae ppeonhae ppeonhae

TVreul teureo noheun chae

Chaeneolman dollyeo bone

But bae byeol uimi eopsne

Da neoui ban ban

Banui banui bando

Chaewojujil mot hane

Chaewojijiga anhne Yeah

Ttak neoui ban ban

Banui banirado naege namassdeoramyeon

Ireohge bung tteoissjineun anheul tende

Neo eopsneun bamdo

Dareun tteossdaneunde

Boiji anha

Ne saenggage garyeojin chae Yeah

Maeumi giun chaero

Pandani seol riga

Neo hana eopsdago

Naega ireol riga eomneunde

Jakku geu ttaero tto doegamgi dwae

Nega issdeon jari

Geu jari wi bamhaneulkkaji boyeo

Jeo ban jjok jjari dari

Ttak jigeum naui moseup gatji

Da neoui ban ban

Banui banui bando

Chaewojujil mot hane

Chaewojijiga anhne Yeah

Ttak neoui ban ban

Banui banirado naege namassdeoramyeon

Ireohge bung tteoissjin anheul tende