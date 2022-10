Lirik Lagu Jalinan Kasih – Indra Lesmana ft. Mike Mohede dan Fakta di Baliknya

Jalinan Kasih – Indra Lesmana ft. Mike Mohede

Kemilau purnama tak mampu menerpa

Derita di wajah kecil tak berdaya

Tersirat harap, di batas waktu

Terasa berat beban 'tuk berlalu

Dengarkan sejenak tangisan mereka

Menanti mata hati kita ’tuk terbuka

Renungkan makna, dekatkan rasa

Bukankah kita di bumi yang sama

Hanya cinta yang bisa

Menepis segala duka

Merentangkan masa 'tuk mereka

Menggapai bahagia

Hanya cintamu yang bisa

Memberikan cahaya

Menggetarkan suara hati kita

Menjalin kasih untuk mereka

Sirnakan nestapa

Buah hati manusia

Di antara berjuta luka dunia

Hanya cinta yang bisa

Menepis segala duka

Merentangkan masa 'tuk mereka

Menggapai bahagia

Hanya cintamu yang bisa

Memberikan cahaya

Menggetarkan suara hati kita

Menjalin kasih untuk mereka

Credits

Artis: Indra Lesmana

Album: Little Things From the Heart

Rilis: 2020

Genre: Ballad, Pop

Penulis lagu: Hon Lesmana, Indra Lesmana