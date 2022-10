Lirik Lagu Mia - Bad Bunny dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mia - Bad Bunny

Bad Bunny, baby, bebé

Yeh-yeh-yeh-yeh

Yeah

Todos están pendiente' a ti (wuh)

Pero tú puesta pa' mí (ajá)

Haciendo que me odien más (yeh-yeh-yeh)

Porque todos te quieren probar (ah)

Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera

Y todos te quieren probar (ah)

Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar (yeh-yeh; ¡rrrra!)

Dile que tú eres mía, mía

Tú sabe' que eres mía, mía

Tú misma lo decías

Cuando yo te lo hacía

Yeh, dile que tú eres mía, mía

Tú sabe' que eres mía, mía

Tú misma lo decías

Cuando yo te lo hacía

Yeh-yeh-yeh-yeh

Bebé, yo soy fan de tu caminar

Te doy todo lo mío, hasta mi respirar (yeh)

Contigo veo todo como en espiral (yeh)

Quiero tirarnos fotos y que se hagan viral (ah)

Tus ojos me concentran como Adderall (wuh)

Contigo me subes al overall (yeh)

Te toco y hasta el mundo deja de girar (wuh)

A nosotros ni la muerte nos va a separar (nah)

Bebé, yo soy tuyo na' má' (na' má')

Diles que conmigo te vas (wuh)

Que dejen de tirarte (prrr)

Que a ti nadie va a tocarte

Dile que tú eres mía, mía

Tú sabes que eres mía, mía

Tú misma lo decías (tú misma lo decías)

Cuando yo te lo hacía (cuando yo te lo hacía)