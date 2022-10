Lirik Lagu Here We Are – Ashley dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Here We Are – Ashley

Mweongae kkeullideut iksukhan i neukkim

Idaero meomchun deut gidarin i gamjeong

Nal ajjilhage mandeureo nuni majuchimyeon

Nal eoreobutge mandeureo ne misoreul bomyeon

Nopinopi higher

Gureum wie oreun deuthan na

Gibun joeun tteollim neomu saeroweo

Apeumgwa seulpeum chajeul su eopseo

Neoro inae jeonbu Out of Control

Idaero naege meomchweojweo

Never leave Have to stay

Maeil nareul balkyeojweo

Neomani ireon nal pieonage hae

Every day Every night

Achimbuteo oneure majimakkkaji

Naneun neoro chaeweojyeo Yeah

Here We Are

Idaero nal bichweo Now Here We Are

Deo isang No worry Now Here We Are

Jogeumdo mangseoril piryon eopseo

We are running out of Time

Gathigo shipji ana

Shwil teum eopshi nega saenggaknaseo

Neoro inae jeonbu Out of Control

Gyesok nae gyeote isseo jweo

Never leave Have to stay

Maeil nareul balkyeojweo

Neomani ireon nal pieonage hae

Every day Every night

Achimbuteo oneure majimakkkaji

Naneun neoro chaeweojyeo Yeah

Here We Are

Idaero nal bichweo Now Here We Are

Deo isang No worry Now Here We Are

Tto dareun shigan jjijeojin du gonggan

Seoro dareun ilsange Everyday

Dalmeun deut dareun uriye du gonggan But

We can be Together in Everyway

Mweongae kkeullideut iksukhan i neukkim

Idaero meomchun deut gidarin i gamjeong

Nal adeukhage mandeureo nun apeul garin deut

Deo dugeundaege mandeuneun deuthae Here We Are

Idaero nal bichweo Now Here We Are

Deo isang No worry Now Here We Are

Never leave Have to stay

Maeil nareul balkyeojweo

Neomani ireon nal pieonage hae

Every day Every night

Achimbuteo oneure majimakkkaji

Naneun neoro chaeweojyeo Yeah

Here We Are

