Lirik Lagu Puzzle – Arran dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Puzzle – Arran

Neukkyeobon jeok eomneun geureon gibuniya

Pyohyeonhal su eopseo mureobojineun ma

Naega wanseonghal geurimui

Kkok manneun jogageul chajanaen geot gata

Amugeotdo eopsi malgeun haneulbodan

Hayan gureumi inneun ge joa

Geureon amugeotdo anin nae mare

Nado rago haejuneun neo

Eodi isseulkka neoreul chajaseo hemaeideon na

Gwaenchana ije kkeuchi an boideon

I peojeurui kkeuchi boine

Kkeuchi boine

Naui eotteon seontaekdeuri

Uril wanjeonhage mandeureojulji

Irijeori jaebogo inneun jungiya

Gyesanhaneun geol jareun mothajiman

Ttak joeun dabeul chajeul su isseul geot gata

Haengbogirago geuryeojin geurimi

Mandeureojigo isseo

Yuchihal sudo itjiman

Songneun sem chigo mideo boneun geoya

Eodi isseulkka neoreul chajaseo

Hemaeideon na

Gwaenchana ije kkeuchi an boideon

I peojeurui kkeuchi boine

Kkeuchi boine

Eodi isseulkka neoreul chajaseo

Hemaeideon na

Gwaenchana ije kkeuchi an boideon

I peojeurui kkeuchi boine

Kkeuchi boine

Show me your Show me your pieces

Show me your pieces

Show me your pieces

Ama neowa nan areumdaun Pieces

Give me your Give me your pieces

Give me your pieces

Give me your pieces

Hanahana da moaseo

Make it a puzzle

Ooh ooh ooh so fine

Ooh ooh kkeuchi boine