Lirik Lagu Letting Go – Ailee dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Letting Go – Ailee

Eodiseobuteo jalmotdoen geolkka oh god

Neoreul mannado utjido anhgo

Dapdaphaejyeo ganeungeol

Sigani jinamyeon jinalsurok ssahineun geon

Uisimgwa jipchak

Soljikhi na buranhae

It's better that you're gone

Jogeumman deo soljikhaejyeo

Neureoganeun ne geojitmal

Oewoganeun neoui byeonmyeong

Ppeonppeonhan neoui story

Chueok soge nameun neol jiwo

Babogachi neoreul mideun nal jiwo

No, not another word

Deo isang nal japjima

I'm letting go letting go

Anira hajima cause I'm letting go

Don't tell me I don't know

(Don't tell me I don't know)

Don't tell me I don't know

(Don't tell me I don't know)

I'm letting go letting go

Du son du bal deureo and I'm letting go

Don't tell me I don't know

(Don't tell me I don't know)

Don't tell me I don't know

(Don't tell me I don't know)

Cause you don't

Oh oh (actin like you right)

Oh oh (our dreams gone tonight)

Du eolgul gajin neo

Neomu byeonhae beorin neo

Cause you don't

Ppeonhaji neoui story

Ni ibeun chimmugeul jikyeo

Nae siseoneul hoepihaji chojeomeun ttangeul jjikgo

Ni tteollineun donggongi

Eotteon malboda deo keuge naege

Naega mwol mideotneunji jal alligo isseo

Byeonhaeganeun ni moseube

Chueokdeureun ta watgo

Gyeolguk jaedeureun jeolmangi dwaeseo

Huhoero nal deopeo

Nae nunmureun neo anin

Jinan naega silheoseo

Yeokgyeowotdeon naege son tte

Neol wanjeonhi biwosseo

Jogeumman deo soljikhaejyeo

Jillyeosseo neoui geojitmal

Ijeneun na niga boyeo

Ppeonppeonhan neoui story

Nan naega hal jit da haesseo

But neon manjogeul mot chaewotji

I syoneun oraedwaetgo

Jillil ttaedo dwaetji

Nae sigan noryeok sseuldeeopdeon apeum

Seolleimeun tteutbakke dokhan

Ibyeolgwa hamkke black out