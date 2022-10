Lirik Lagu Gema - Kunto Aji dan Fakta di Baliknya

Gema – Kunto Aji

Dengarlah oh dengarlah

Barisan muda bergerak

Menggantikan yang berserak

Dengarlah oh dengarlah

Barisan muda bergerak

Menggantikan yang berserak

Dengarlah oh dengarlah

Barisan muda bergerak

Menggantikan yang berserak

Dengarlah oh dengarlah

Barisan muda bergerak

Menggantikan yang berserak

Dengarlah oh dengarlah

Barisan muda bergerak

Menggantikan yang berserak

Dengarlah oh dengarlah

Barisan muda bergerak

Menggantikan yang berserak

Dengarlah oh dengarlah

Barisan muda bergerak

Menggantikan yang berserak

Credit

Artis: Kunto Aji

Album: Generation Y

Dirilis: 2015

Genre: R&B/Soul, Pop, Indonesian Pop

Fakta di Baliknya

Generation Y merupakan album musik perdana dari Kunto Aji yang dirilis pada tahun 2015. Album ini terdiri atas sembilan lagu dengan dua lagu yang menjadi andalan di dalamnya, yakni Terlalu Lama Sendiri dan Pengingat.

Sesuai dengan namanya, album Generation Y ini Kunto Aji persembahkan kepada para anak muda generasi saat ini yang hidupnya selalu berdampingan dengan teknologi yang serba cepat. Album ini cenderung diisi oleh musik yang ringan serta lirik yang sederhana, pada umumnya disukai oleh kalangan muda.

Salah satu lagu yang juga menjadi babak outro dalam album ini adalah sebuah lagu yang berjudul Gema. Lagu Gema ini diisi oleh lirik-lirik yang dinyanyikan secara berulang sehingga mudah diingat oleh mereka yang mendengarkannya. (Annisa Roffina Nurprili)***