Lirik Lagu Something New - Zendaya feat Chris Brown dan Fakta di Baliknya

Something New - Zendaya feat Chris Brown

I wanna try something, all night

I wanna try something, all night

Don't know your name, but I guess I really don't care

I probably should wait, but I wanna let you go there

I wanna try something new, all night

I wanna try something new, all night

I wanna try something

By the way you looking tonight

Only one thing comes to my mind

When the lights come on at two

I'll still be moving with you

Boy you're looking at nobody

Just my body

Don't know your name, but I guess I really don't care

I probably should wait, but I wanna let you go there

I wanna try something new, all night

I wanna try something new, all night

I wanna try something

Ah-ah (wanna try babe)

Ah (all night) ah ah babe

Oh I, oh I, oh I

Baby, oh I, oh I, oh I

Baby

Baby know what you doing tonight?

I see that look in your eyes

I feel the same, yeah yeah

Miss your lips girl when we kiss

Why don't we handle this?

Girl you know I need some affection

Don't know your name, but I guess I really don't care

I probably should wait, but I wanna let you go there

I wanna try something new, all night

I wanna try something new, all night

I wanna try something

Ah-ah I wanna try babe

Ah all night (ah-ah)

Ah babe

This ain't forever baby, just tonight

Just sit back and take my direction now

Don't know your name, but I guess I really don't care

I probably should wait, but I wanna let you go there

I wanna try something new, all night

I wanna try something new, all night , oh I

Oh, oh (babe, I wanna try baby)

I wanna try baby (ooh babe)

Oh (girl give me that new) oh oh

I wanna try baby (oh, oh oh oh)

Ooh babe

I like that new new boy I like that new (wanna try)

Give me that new-new boy, give me that new (wanna try)

I like that new new boy I like that new (wanna try)

Give me that new-new boy, give me that new (all night)

Credit

Artis: Zendaya feat Chris Brown

Album: Something New

Rilis: 2016

Genre: R&B/Soul

Penulis lagu: Antonio Lamar Dixon, Chris Brown, Christopher Chrishan Dotson, Dallas L Austin, Kenneth Babyface Edmonds, Kristopher van Riddick Tynes, Kyle Coleman, Leon Thomas, Zendaya Maree Stoermer Coleman

Fakta di Balik Lirik Lagu Something New

Penyanyi Amerika Serikat, Zendaya bersama Chris Brown merilis lagu kolaborasi berjudul Something New.

Lagu ini resmi dirilis pada 2016, tepatnya pada 3 Februari 2016 oleh label Hollywood Records dan Republic Records.

Lagu berdurasi 3 menit 32 detik ini mengambil sampel dari lagu Creep milik trio TLC.

Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Zendaya karena di lain hal huga pertama kali merekam lagu tersebut sebagai duet dengan musisi Babyface meskipun nantinya terdapat salah satu syair yang ditukar oleh Brown. (Muhammad Akhsanul Akhlaq)***