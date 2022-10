Lirik Lagu Bukan Sekadar Kata - TheOvertunes dan Fakta di Baliknya

Bukan Sekadar Kata - TheOvertunes

Katakanlah, tak 'kan pernah aku tinggalkan kau sendiri

Tersenyumlah, agar kutahu kau bahagia bersamaku (hey!)

Bernyanyilah, kuingin dengar suara indahmu itu

Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu

Tak mudah jujur 'tuk ungkapkan

Agar kau mengerti yang kurasakan

Tak sulit seharusnya aku tunjukkan

That when I say I love you

I really do

You know I really, really do

Bernyanyilah, kuingin dengar suara indahmu itu

Jangan kau ragu, mengertilah aku bahagia bersamamu

Tak mudah jujur tuk ungkapkan

Agar kau mengerti yang kurasakan

Tak sulit seharusnya aku tunjukkan

That I really do

You know I really, really do

'Ku hanya ingin kau untuk percaya

Ini bukan sekedar kata kata

'Ku hanya harap kau juga merasa

Oh, rasa cinta yang sama

You know I really, really do

Oh, no, no

Ku hanya ingin kau untuk percaya

Ini bukan sekedar kata kata

Ku hanya harap kau juga merasa

Oh, rasa cinta yang sama

'Cause I really do

Credit

Penyanyi: TheOvertunes

Penulis lagu: Mikha Angelo, Reuben Nathaniel

Album: OST Susah Sinyal

Dirilis: 15 November 2017