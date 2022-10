Lirik Lagu Kasih Putih - Andien dan Fakta di Baliknya

Kasih Putih – Andien

Terdalam yang pernah kurasa

Hasratku hanyalah untukmu

Terukir manis dalam renunganku

Jiwamu jiwaku menyatu

Biarkanlah kurasakan

Hangatnya sentuhan kasihmu

Bawa daku, penuhiku

Berilah diriku

Kasih putih di hatiku

Kudatang padamu, kekasihku

Kucurahkan isi jiwaku

Hanya padamu

Dalam air hidup

Kau bawa selamanya diriku

Biarkanlah kurasakan

Hangatnya sentuhan kasihmu

Bawa daku, penuhiku

Berilah diriku

Kasih putih di hatiku

Kudatang padamu, kekasihku

Credit

Artis: Andien

Album: Let It be My Way

Rilis: 2014

Genre: Pop

Penulis lagu: Yovie Widianto

Fakta di Baliknya

Lagu yang dinyanyikan oleh Andien ini dirilis pada 17 Desember 2014 oleh label Music Factory Indonesia. Lagu ini termasuk ke dalam album studio keenam Andien yang bertajuk Let It be My Way. Lagu ini merupakan lagu utama dalam album tersebut beserta dengan dua lagu lainnya yang berjudul Rindu Ini dan Let It be My Way.