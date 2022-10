Lirik Lagu Skydive – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Skydive – VERIVERY

Ne nuneul bol ttaen

Saeparan bada gata seolle

Nal deonjigopa

Naega set sel ttaen

Nae ireumeul bulleo jwo deo keuge

Pado soricheoreom

Uriga angil sesangi

Peurijeumcheoreom beonjyeo olla

Malgeun seollemi

Gipi pagodeun neukkim

Adeukan taeyangi

Nunbusidorok uril bichwo

Bicheul ttaraganeun geoya

Neowa nareul deonjyeo Dive with me

Sangsanghaewatdeon nalgael pyeolchyeo Fly with me

Nuneul ttel su eomneun sesange

Jigeum i kkumi kkaeji ankil wonhae

Tuturu turutu tututuru

Come dive with me

Tuturu turutu tututuru

Come fly with me

Tuturu turutu tututuru

Come dive with me

Tuturu turutu tututuru

Come fly with me

Nollaun segyel

Kkok boyeojugo sipeo nege

Machi hwansanggachi

Barami bul ttaen

Nae soneul nochiji ma jeoldae

Neon naman barabomyeon dwae

Uriga pyeolchin sesangi

Pureun kkumcheoreom beokchaolla

Bupun simjangi

Teojil geot gateun neukkim

Challanhan seomgwangi

Jiteojilsurok areumdawo

Meomchul suga eomneun geoya