Lirik Lagu Privacy - VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Privacy – VERIVERY

Jagiya igeon naui sasaenghwal

Wae don't you know urin imi namiya

Nae phoneeneun singyeong kkeo nae mamiya

Imi piwobeorin naui kkochiya

Nana neodo dareul ge eopseo

Jayeonseure deungjyeo inneun phone

Gakkeumgada manna eolgulman bichuneun sai neodo jeogeungdwaesseotgetji

Ttokgateun yaegi ttokgateun perfume ttokgateun café geu geori

Nan neukkyeo uri ppaegon da byeonhan deuthae

Na iksukan deut sigeobeorin nae mam

Tto sangsanghaetdeon geurimeul geuryeo na

Don't know why

Maeil banbokdwae ttokgateun scene number

Jichyeobeorin geonjido

Seoroga neukkyeotdeon gamjeonggwa

Chagaun geojise soga nan maemdora

Neon why

Give up give up

Han georeumssik naegeseo meoreojin geoya

Jagiya igeon naui sasaenghwal

Wae don't you know urin imi namiya

Nae phoneeneun singyeong kkeo nae mamiya

Imi piwobeorin naui kkochiya

Jal jasseo igeon naui yeuiya

Sarangiran mareun negen yeoeya

Nae ireneun singyeong kkeo nae mamiya

Imi jinabeorin naui bamiya

I wanna be free

Igijeogirago haedo

Gwansim eomneun weirdo

Uimi eopseojin neowa naui saimankeum mudyeojineun

Gamjeongdeureul hemaegetji

Namjan da ttokgataraneun maldo

Neodo deureotgetji nae phoneeseo

Heona sureun aswipgedo masiji anatgo

Jigeukido maenjeongsiniya hollan sogeseodo nal

Mitgeon malgeon joteun maldeun

Sanggwaneopseo bingbing dolji malgo hwaksinhae jwo

Ireoneun geotdo oneuri kkeuchin jul ara

Majimak seontaekjineun neoege julge

Geujeo I'm out

Jagiya igeon naui sasaenghwal

Wae don't you know urin imi namiya

Nae phoneeneun singyeong kkeo nae mamiya

Imi piwobeorin naui kkochiya