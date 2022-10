Lirik Lagu Suraj Hua Maddham – Alka Yagnik dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Suraj Hua Maddham – Alka Yagnik

Suraj Hua Maddham, Chaand Jalne Laga

Aasmaan Yeh Haai Kyoon Pighalne Laga...

Suraj Hua Maddham, Chaand Jalne Laga

Aasmaan Yeh Haai Kyoon Pighalne Laga...

Main Thehra Raha, Zameen Chalne Lagi

Dhadka Yeh Dil, Saans Thamne Lagi

Oh, Kya Yeh Mera Pehla Pehla Pyaar Hai

Sajna, Kya Yeh Mera Pehla Pehla Pyaar Hai

Ho Oh Oh, Oh Oh Oh Oh Oh, Aa Aa Aa Aa Aa Aa

Suraj Hua Maddham, Chaand Jalne Laga

Aasmaan Yeh Haai Kyoon Pighalne Laga

Main Thehri Rahi, Zameen Chalne Lagi

Dhadka Yeh Dil, Saans Thamne Lagi

Haan, Kya Yeh Mera Pehla Pehla Pyaar Hai

Sajna, Kya Yeh Mera Pehla Pehla Pyaar Hai

Hai Khoobsurat Yeh Pal, Sab Kuch Raha Hai Badal

Sapne Haqeeqat Mein Jo Dhal Rahe Hai

Kya Sadiyon Se Puraana Hai Rishtaa Yeh Hamaara

Ke Jis Tarha Tumse Hum Mil Rahe Hai

Yunhi Rahe Har Dam Pyaar Ka Mausam

Yunhi Milo Humse Tum Janam Janam

Main Thehra Raha, Zameen Chalne Lagi

La La La, La La La, La La La

Dhadka Yeh Dil, Saans Thamne Lagi