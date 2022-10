Lirik Lagu Fever Dream – Iron and Wine dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Fever Dream – Iron and Wine

Some days her shape in the doorway

Will speak to me

A bird's wing on the window

Sometimes I'll hear her when she's sleeping

Her fever dream

A language on her face

I want your flowers like babies want God's love

Or maybe as sure as tomorrow will come

Some days, like rain on the doorstep

She'll cover me

With grace in all she offers

Sometimes I'd like just to ask her

What honest words

She can't afford to say, like

I want your flowers like babies want God's love

Credits

Artis: Iron and Wine

Penulis lagu: Sam Beam

Album: Our Endless Numbered Days

Rilis: 2004

Genre: Alternative Rock, Folk

Fakta di Balik Lagu Fever Dream

Fever Dream merupakan trek kesepuluh dalam album Our Endless Numbered Days.

Beberapa pendengarnya menginterpretasikan lagu ini sebagai perasaan seseorang yang tidak dicintai balik oleh kekasihnya.

Narator lagu ini menyatakan bahwa kekasihnya seolah selalu siap untuk mengakhiri hubungan mereka dan meninggalkannya. Namun, terdapat juga pandangan dari kekasihnya tersebut dalam lagu ini.

Kekasihnya merasakan dilema antara meninggalkan sang narator atau tidak. Tanpa alasan yang jelas, dia tidak mampu mengakhiri hubungan mereka.