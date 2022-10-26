Lirik Lagu Beni Çok Sev - Tarkan dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Beni Çok Sev - Tarkan
Bir kavga, nasıl da hoyrat
Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat
Ben sensiz yapayalnızdım
Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım
Bir vurgundu geçtiğim yollar
Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar
Ben sensiz her şeye sustum
Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum
Sevdanı bulmak yıllar sürdü
Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü
Tut elimden, beni çok sev, kimseye verme
Seveceksen ömürlük sev, bi' günlük sevme
İyi günde, kötü günde sakla göğsünde
Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme
Tut elimden, beni çok sev, kimseye verme
Seveceksen ömürlük sev, bi' günlük sevme
İyi günde, kötü günde sakla göğsünde
Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme
Bir sabahsız geceydi ruhum
Gün misali gözlerinde güneşi buldum
Bir dertli rüzgârdım, estim
Umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum
Sevdanı bulmak yıllar sürdü
Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü
Tut elimden, beni çok sev, kimseye verme
Seveceksen ömürlük sev, bi' günlük sevme
İyi günde, kötü günde sakla göğsünde
Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme
Tut elimden, beni çok sev, kimseye verme
Seveceksen ömürlük sev, bi' günlük sevme
İyi günde, kötü günde sakla göğsünde
Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme
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