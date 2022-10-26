Lirik Lagu Beni Çok Sev - Tarkan dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Beni Çok Sev - Tarkan

Bir kavga, nasıl da hoyrat

Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat

Ben sensiz yapayalnızdım

Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım

Bir vurgundu geçtiğim yollar

Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar

Ben sensiz her şeye sustum

Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum

Sevdanı bulmak yıllar sürdü

Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü

Tut elimden, beni çok sev, kimseye verme

Seveceksen ömürlük sev, bi' günlük sevme

İyi günde, kötü günde sakla göğsünde

Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme

Tut elimden, beni çok sev, kimseye verme

Seveceksen ömürlük sev, bi' günlük sevme

İyi günde, kötü günde sakla göğsünde

Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme

Bir sabahsız geceydi ruhum

Gün misali gözlerinde güneşi buldum

Bir dertli rüzgârdım, estim

Umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum

Sevdanı bulmak yıllar sürdü

Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü

Tut elimden, beni çok sev, kimseye verme

Seveceksen ömürlük sev, bi' günlük sevme

İyi günde, kötü günde sakla göğsünde

Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme

Tut elimden, beni çok sev, kimseye verme

Seveceksen ömürlük sev, bi' günlük sevme

İyi günde, kötü günde sakla göğsünde

Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme