Lirik Lagu Kedi Gibi - Tarkan dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Kedi Gibi - Tarkan
Gel, vur tam on ikide
Öyle bir gel ki bir anda oynasın yer yerinden
Gel, sensiz anlamı yok
Ne çok özledim ne çok
O tatlı telaşı bir bilsen
Al uçur kanatlarında
Seyre çıkalım o kızıl ufuklarda
Hadi aşk beni çağır da yanına
Kedi gibi sokulayım sıcağına
Beni sar, sarmala da sonra
At, at kuytularına at emi
Hazırım, razıyım dünden
Varım her şeyine senin ben
Beni korlara ver istersen
Yak, yakacaksan sen yak ben
Hadi aşk beni çağır da yanına
Kedi gibi sokulayım sıcağına
Beni sar, sarmala da sonra
At, at kuytularına at emi
Hazırım, razıyım dünden
Varım her şeyine senin ben
Beni korlara ver istersen
Yak, yakacaksan sen yak beni
Gel, gel de kavuşalım
Renk, renk gökkuşaklarından
Hayallere yelken açalım
Gel, tut ki elimden
Aşk kokulu çiçekli kırlardan
Masallara koşalım
Al uçur kanatlarında
Seyre çıkalım o kızıl ufuklarda
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