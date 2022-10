Lirik Lagu Kedi Gibi - Tarkan dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Kedi Gibi - Tarkan

Gel, vur tam on ikide

Öyle bir gel ki bir anda oynasın yer yerinden

Gel, sensiz anlamı yok

Ne çok özledim ne çok

O tatlı telaşı bir bilsen

Al uçur kanatlarında

Seyre çıkalım o kızıl ufuklarda

Hadi aşk beni çağır da yanına

Kedi gibi sokulayım sıcağına

Beni sar, sarmala da sonra

At, at kuytularına at emi

Hazırım, razıyım dünden

Varım her şeyine senin ben

Beni korlara ver istersen

Yak, yakacaksan sen yak ben

Hadi aşk beni çağır da yanına

Kedi gibi sokulayım sıcağına

Beni sar, sarmala da sonra

At, at kuytularına at emi

Hazırım, razıyım dünden

Varım her şeyine senin ben

Beni korlara ver istersen

Yak, yakacaksan sen yak beni

Gel, gel de kavuşalım

Renk, renk gökkuşaklarından

Hayallere yelken açalım

Gel, tut ki elimden

Aşk kokulu çiçekli kırlardan

Masallara koşalım

Al uçur kanatlarında

Seyre çıkalım o kızıl ufuklarda