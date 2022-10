Lirik Lagu Dudu - Tarkan dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Dudu - Tarkan

Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz

Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz

Biz böyle bilir böyle yaşarız

o da biliyor

(Ooh, ooh) o da seviyor

(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara

O yine bildiğini okuyor

Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik

Ana sütü gibi tertemiz

Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli

Gözleri derya deniz

Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor

El bebek gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor

Kara kara düşündürüyor

onun da içi gidiyor

(Ooh, ooh) o da tasalanıyor

(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara

O yine bildiğini okuyor

Sen güldüğüme bakma

Gör de duy da inanma

Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça

Aldığın her nefeste

Attığın her adımda bur'da olsa

Cancağızım yanımda olsa

Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik

Ana sütü gibi tertemiz

Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli

Gözleri derya deniz

Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik

Ana sütü gibi tertemiz

Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli

Gözleri derya deniz

Ata ata dertleri hep içime attım

İnsan gibi yaşamak benim de hakkım

İçimdeki zemberek kırıldı artık

Tamiri mümkün değilse işte o gün yandık

Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir

Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir