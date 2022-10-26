Lirik Lagu Dudu - Tarkan dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Dudu - Tarkan
Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaşarız
o da biliyor
(Ooh, ooh) o da seviyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor
El bebek gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor
Kara kara düşündürüyor
onun da içi gidiyor
(Ooh, ooh) o da tasalanıyor
(Ooh, ooh) bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara
O yine bildiğini okuyor
Sen güldüğüme bakma
Gör de duy da inanma
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldığın her nefeste
Attığın her adımda bur'da olsa
Cancağızım yanımda olsa
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
Çiçek gibi tazecik, kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
Ata ata dertleri hep içime attım
İnsan gibi yaşamak benim de hakkım
İçimdeki zemberek kırıldı artık
Tamiri mümkün değilse işte o gün yandık
Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir
Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir
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