Lirik Lagu Auramu - RAN dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Auramu - RAN

Auramu..

Senyumanmu..

Yang selalu menggetarkan hati

Inginku menjadi milikmu

Kan kulakukan segalanya hanya untukmu

Kau lah yang aku ingin

Bukanlah perempuan yang lain

Izinkan ku memikat hatimu, sayang

Kan kuberikan segalanya padamu kasih, karena..

Engkaulah yang membuatku tersipu

Dan kaulah yang menghias hari-hariku

Jangan kau hapus mimpi-mimpiku ini

Bukalah pintu hatimu kepadaku, kasih

(Chorus)

Anytime you need me, baby I'll be here for you

Because everytime I need you, you were always there for me

I'll be loving you, oh baby every night and day, and baby..

Please let me be your one and only

Kuharap kau yakin

Akan kelebihan cintaku ini kasih

Kan kujaga dirimu, sayang itu pasti

Kan kukorbankan segalanya utnukmu kaish, karena..

Engkaulah yang membuatku tersipu

Dan kaulah yang menghias hari-hariku

Jangan kau hapus mimpi-mimpiku ini

Bukalah pintu hatimu kepadaku, kasih

Artis : RAN

Album : For Your Life

Dirilis : 2008