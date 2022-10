Lirik Lagu Terpesona – Isyana Sarasvati dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Terpesona – Isyana Sarasvati

Bola matamu memancarkan harum tubuhmu

Mengalirkan getaran, membuatku terpaku

Unik senyummu dihiasi lesung pipimu

Menambahkan asmara saatku menatapmu

Banyak pesan tak memberi kesan

Kau bukanlah yang aku dambakan

Namun hati berkata bukan

Kau s'lalu datang di mimpiku

Setiap minggu

Aku tak peduli berapa lama 'ku menunggumu

Rindu tak ragu setia di setiap waktu

Siapa pun dirimu itu mewarnai hidupku

Terpesona, pandanganmu

Kamu...

Kehadiranmu secerah sinar mentari

Memang sulit untuk dihindari

Banyak pesan tak memberi kesan

Kau bukanlah yang aku dambakan

Namun hati berkata bukan

Kau s'lalu datang di mimpiku

Setiap minggu

Aku tak peduli berapa lama 'ku menunggumu

Rindu tak ragu setia di setiap waktu

Siapa pun dirimu itu mewarnai hidupku

Terpesona (terpesona)

Pandanganmu (pandanganmu)

Kamu...

So so

Everything they said

Don't really matter tho, though

Every single one of 'em

Don't ship me and you (you)

Every single day just make me closer to you

And I'll fight for us two

Two two, two two

What's in the past, leave it behind

Learn to let it go, oh

And though we make mistake

We're only human

Don't give up and let them see the real you

Aku tak peduli berapa lama 'ku menunggumu

Rindu tak ragu setia di setiap waktu

Siapa pun dirimu itu mewarnai hidupku

Terpesona (terpesona)

Pandanganmu (pandanganmu)

Kamu...

Siapa pun dirimu (yeah)

Kutunggu setiap minggu (kutunggu setiap minggu)

Siapa pun dirimu

Kutunggu setiap minggu

(One more time, one more time)

Siapa pun dirimu

Kutunggu setiap minggu

Siapa pun dirimu

Kutunggu setiap minggu

(That's it)