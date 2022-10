Lirik Lagu Cinta Pertama – Isyana Sarasvati dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Cinta Pertama – Isyana Sarasvati

Aku tahu

Saat ku menatapmu tapi aku masih ragu

Malu aku

Namun hatiku tak mampu menahan rasa itu

Oh berdebar hatiku

Kini aku tahu rasanya orang jatuh cinta

Seperti terbang ke angkasa

Suasana hatiku pun menjadi berbunga bunga

Inikah cinta pertama

Rasa itu

Rasa itu semakin membuat yakin padamu

Ku tak ragu

Ku tak ragu lagi kalau aku cinta padamu

Kini aku tahu rasanya orang jatuh cinta

Seperti terbang ke angkasa

Suasana hatiku pun menjadi berbunga bunga

Inikah cinta pertama

Oh

Tak pernah ku merasakan

Rasanya jatuh cinta

Cinta pertama kali

Kini aku tahu rasakan hati ini berdegum kencang

Cintaku hanya untukmu (ha)

Kini aku tahu rasanya orang jatuh cinta

Seperti terbang ke angkasa (angkasa)

Suasana hatiku pun menjadi berbunga bunga (berbunga bunga)

Inikah cinta pertama (kini aku tahu rasanya orang jatuh cinta)

Rasanya jatuh cinta (seperti terbang ke angkasa )

Oh

Suasana hatiku pun menjadi berbunga-bunga berbunga bunga (inikah cinta)

Inikah cinta pertama (oh oh oh oh ho)

Credits

Artis: Isyana Sarasvati

Penulis lagu: Isyana Sarasvati

Album: Explore! (Edisi Spesial)

Rilis: 2015

Genre: Pop

Fakta di Balik Lagu Cinta Pertama

Cinta Pertama merupakan trek ke-11 dalam album Explore! edisi spesial yang rilis pada Oktober 2016. Album Explore! dirilis pertama kali pada November 2015.