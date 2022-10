Lirik Lagu Masa Depan - Teddy Adhitya dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Masa Depan - Teddy Adhitya

Minggu pagi, begini lagi

Hidup tanpa rencana

Hari ini, ku berjanji

Ingat mimpi bersama

Setengah mati, jinakkan ombak

Setengah hati, hidup kurombak

Yang tak pernah terganti

Yang melekat di hati

Semua yang pernah terjadi

Untuk masa depan

Maju selangkah lagi

Harapan ada pasti

Semua yang akan terjadi

Untuk masa depan, oh

Yang kemarin, sudah berlalu

Biar jadi pelajaran, oh, oh

Yang kutahu, hu-uh, malam ini

Hanya rindu tawamu, oh-oh

Setengah hati, jinakkan ombak

Setengah mati, hidup kurombak

Yang tak pernah terganti

Yang melekat di hati

Semua yang pernah terjadi

Untuk masa depan

Maju selangkah lagi

Harapan ada pasti

Semua yang akan terjadi

Untuk masa depan

Untuk masa depan

Dan selamanya

Credit:

Artis: Teddy Adhitya

Title: Masa Depan

Dirilis: 2021

Genre: Pop

Fakta di Balik Lagu Masa Depan – Teddy Adhitya

Lagu Masa Depan merupakan salah satu lagu single pemilik penyanyi Teddy Adhitya yang resmi diriilis pada tahun 2021. Lagu yang berdurasi 3:47 menit ini berisikan tentang motivasi untuk tetap bertahan dan semangat dalam hidup untuk masa depan yang baik.

Teddy Adhitya adalah seorang penyanyi, penulis lagu, yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang lahir pada 21 Juni 1991.