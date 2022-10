Lirik Why Not - LOONA dan Fakta di Baliknya

LOONA – Why Not?

I'm a bad girl da malhaji

Daedabeul ppaeatgo nae ibeul datji

Geu arae kkaemullin bulge muldeun lips

Guji sumgiji anneun banhanggi



I'm not a bad girl jom dareuji

Ttan aedeulcheoreom aju bandeusi

Kalgachi jallin ttokdanbalmeorin

Nan eoulliji aneul ppuniji



Dasi kkamkkamhaejin bam

Nemobandeuthan nae bang

Dasi geu soge nan gatin deuthae

Geuttae changeul dudeurin

Nal bichuneun dalbichi

Nal hwigamneun i neukkim



Wo wo wo wo wo

Let's pump it up!

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Yeah

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Da ttokgatji?

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Jaemieopjana!

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Wo hoo~



Ooh la la a wae, a wae, a wae

Ooh la la waewae an dwae an dwae

Modu nawa gachi rideum wireul Groove it

Gibun ttara neukkim ttara Why Not? Do it!



Jumuneul oewoboja Yolo-lo

Meotjin i bami mandeul Tomorrow

Take it to the right, Take it to the left

Dance all night mam ganeun daero

Sangsanghaebwa da irwojyeo

Giri natana jeojeollo

Nunchineun boji ma geuge jungyohae

Don't kill my vibe, that's a No no



I'm a bad girl tto malhaji

Mwo geureoljido nan daedapaji

Geu sungan ssodajin siseone eolkin

Swipge ohaereul saneun nae nunbit



I'm not a bad girl deo wanbyeoki

Neomeoseon an doel seoneun jikiji

Geu modeun geotdeulgwa eogeunnandaedo

Nan nae jungsimeul jikilppuniji



Dalbit chukje yeollin bam

Hwangholhaejin i sungan

Gaseum beokchadorok nunbusinde

Jigeum sigyen yeoldusi

Nuneul gamaboneunde

Nal hwigamneun i neukkim



Wo wo wo wo wo

Let's pump it up!



Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Yeah

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Eodil boni?

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Naman ttarawa!

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Wo hoo~



Ooh la la a wae, a wae, a wae

Ooh la la wae wae an dwae an dwae

Modu nawa gachi rideum wireul Groove it

Gibun ttara neukkim ttara Why Not? Do it!



Midnight dancing dancing dancing dancing dancing Ya (eoneu meotjin bam)

Eoneu meotjin meotjin meotjin meotjin meotjin bam

Let's pump it up!



Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Yeah

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Kkumman gatji? (Yeah yeah why not?)

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Da dwibakkwobwa!

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Let's burn it up!



Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Neodo alji?

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Kkumi aniya!

Di Da Dam Di Dam Di Dam, Dam Dam Dam Di Dam

Why Not? Do it!

Ooh la la a wae, a wae, a wae

Ooh la la wae wae an dwae an dwae

Credit

Artis : LOONA

Tahun Rilis : 2020

Album : 12.00

Fakta di Balik Why Not – LOONA

LOONA merupakan grup asal Korea Selatan yang beranggotakan 12 orang. LOONA memulai debutnya pada tahun 2018 dan bernaung di agensi BlockBerry Creative.

Why Not dirilis pada tanggal 19 Oktober 2020 dan sampai saat ini sudah berhasil mencapai 40 juta kali penayangan di Youtube.

Why Not merupakan judul utama dalam album 12.00 dengan genre uptempo. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengejar kebebasan dan diri individualistisnya.

Melalui Why Not, LOONA menunjukkan karismanya. Lagu ini juga membawa para pendengar untuk merasakan nuansa festival tengah malam.

Selain Why Not, album 12.00 milik LOONA terdiri dari beberapa lagu lainnya seperti Voice, Fall Again, Universe, Hide and Seek, Opps! Dan Star. (Anggita Laras Syanlindri)***