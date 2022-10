Lirik Lagu Kimi No Koto Ga Suki Dakara - AKB48 dan Fakta di Baliknya

Kimi No Koto Ga Suki Dakara – AKB48

Kimi ga shiawase dattara

Kono jikan ga tsuzuku you ni

Zutto zutto zutto inotte iru yo

Kaze ni fukaretemo

Boku ga sono hana wo mamoru

Ai to wa henji wo

Motomenai koe sa

Ippouteki ni okuru mono

Taiyou no shita

Waratte

Utae! Odore!

Jiyuu ni!

Kimi no koto ga suki dakara

Boku wa itsumo koko ni iru yo

Hitogomi ni magirete

Kizukanakute mo ii

Kimi no koto ga suki dakara

Kimi to aeta sono koto dake de

Atatakai kimochi de

Ippai ni naru

Kimi ga nayanderu toki wa

Tada damatte kiki nagara

Ame wo yokeru kasa wo katamukeyou

Ochiru sono namida

Mienai yubi de nugutte...

Koi to wa shizuka ni

Hirogatteku hamon

Sono chuushin wa kimi nanda

Kanashimi nante

Makezu ni

Yume no sora wo

Miagete!

Kimi no koto wo omou tabi

Meguriaeta sono guuzen

Jinsei de ikkai no

Kiseki wo shinjiteru

Kimi no koto wo omoutabi

Boku wa kami ni kansha shiteru yo

Furimuite kureru no wa

Eien no saki