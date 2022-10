Lirik Lagu Make U Dance - ADORA (feat Eunha VIVIZ) dan Fakta di Baliknya

Make U Dance – ADORA (feat. Eunha VIVIZ)

Janhokaejin story

Haengbogiran all lies

Jikyeojiji anneun beobiya

Jjilleobwa han bangulssik

Ama crazy like this

Nado naega nugunji molla

Mujigaega tteun

On my heart, on my mind

Oh, jeonbu kkot gata

Oh, my, my, oh, my gosh

Don't forget to smile

Useobwa jjijeojige

Hoejeonmongmaya dorabwa

Make you dance

Arsy-varsy, move your body

Make you dance

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na, na

Red light

Dageupi ullineun alarmdo jjarithan geol more

Code blue

Saekkkal eomneun jeogi heukbaek sesangi eunggeupwanjaya

Mujigaega tteun

On my heart, on my mind

Oh, jeonbu kkot gata

Oh, my, my, oh, my gosh

Don't forget to try

Chumchwobwa buseojige

Hoejeonmongmaya dorabwa

Make you dance

Arsy-varsy, move your body

Make you dance

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na, na

Bimyeong sorin eoneusaenga wanbyeokan harmony

Junbidwaesseum seodulleo muni jamgyeo all night long

Make you dance

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na, na