Lirik Lagu Shikabane no Odori - Kikuo ft Hatsune Miku dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Shikabane no Odori - Kikuo ft Hatsune Miku

shikabane ondo de odorimashou

shikabane no odori

shikabane ondo de odorimashou

toritsuita toritsuita toritsuita nanika

ga yomi no kuni e no

michizure n

on'nen ga on'nen

ga on'nen ga youki de tanoshii tabi

o tomo

ni shiyou toshikabane no

odori de atama ga kara ni naru pa para

para

shinitai anata wa goshoutai

kurushii ukiyo o hanarete



koko wa kanbi na

kanbi na rakuen rakuen da

oide?

shikabane no odori

shikabane no odori

ikiteyuku no wa

tsurakaro to

tanoshii ondo de



kokoro no wareme ni

kusatta chouzume

tsumeteyuku

ureshi tanoshi

no shikabane ondo

kimi mo nakama ni iretageru

uzou ni muzou no chimimouryou saa

hakaba de odorimashou cha cha u

shikabane no odori

shikabane ondo no

shikabane ondo no

shikabane ondo no

odorikata

shinu toki no

sugata o tokidoki miseru dake soredake

de

kirai na jibun

ni keijibatsu guru guru shikou no

kaihou

mazu wa ippo ippo

ippo sono choushi

oide?

shikabane no odori

shikabane no odori

yomi e nigeru wa rakujaro

youki na reijou de

nou miso no shiwa ni

gitogito abura o tsumeteyuku

shikabane no odori

shikabane no odori

ikiteyuku no wa

tsurakaro to

tanoshii ondo de

kokoro no wareme ni

kusatta chouzume

tsumeteyuku

ureshi tanoshi

no shikabane ondo

kimi no ibasho ga koko ni

aru

uzou ni muzou no

chimimouryou saa hakaba de odorimashou

hakaba de odorimashou hakaba de

odorimashou cha cha u

shikabane no odori